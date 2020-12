Los intentos esotéricos del América para ser campeón de la Liga MX durante el proceso de Michel Bauer

Michel Bauer es considerado uno de los peores presidentes de la historia de las Águilas del América, por los malos resultados que recolectó durante una gestión que duró tres temporadas y media.

Aquel ciclo iniciaba con una tarea principal que era la de cortar con tres años sin títulos, luego de un 2007 en el que además, Club América había caído en dos finales. Una por la Liguilla del Clausura 2007 ante Pachuca y la otra frente a Arsenal de Argentina por la Copa Sudamericana.

Pero a medida que pasaban los torneos, los técnicos y los jugadores, los resultados no solo no llegaban, sino que, por lo contrario, estaban muy por debajo de lo exigido por la afición. Es por eso que, la gestión de Michel Bauer, al ver que se asomaba un cierre conflictivo de su administración, recurrió a técnicas relacionadas con la superstición.

Es ahí cuando semanas antes de que terminara el Apertura 2011, golpean la puerta de la casa de Ángeles Ezcurra, una argentina que vive en México hace años y que se define como sanadora. Ángeles, ostentaba en su hoja de vida haber trabajado en la mítica Bombonera a fines de 1997, para cambiar las energías de un estadio que estaba cargado de desazón. Creer o reventar, en 1998 Boca Juniors inició el período más ganador de sus 115 años de existencia.

"En la última etapa de Michel Bauer vinieron a mi casa y me pidieron si podía limpiar el Estadio Azteca, pero al final no lo limpié porque es una barbaridad de grande y porque en el vestuario pasan muchas energías. Porque no solo juegan las Águilas del América como local ahí. Cuando entré al camarín, vi que había mil cosas de santería puestas y sentí energías nefastas", explica Ángeles Ezcurra, que en 2018 fue convocada por Rodolfo D'onofrio, presidente de River Plate, para seguir cada una de las fases de una Copa Libertadores de la que finalmente fueron campeones.

Al resaltar las razones por las que se negaba a sanar el Coloso de Santa Úrsula, la sanadora argentina cuenta que los directivos le insistieron y que ella replicó que, de todas formas, su trabajo no aseguraba resultados deportivos inmediatos porque apuntaba a cuestiones más profundas. Sin embargo, a pesar de su clara postura, le insistieron y aceptó aplicar sus técnicas en el predio de Coapa, sitio donde la frecuencia era únicamente azulcrema: "Limpié las oficinas; las canchas de las fuerzas básicas; las salas donde hacen las terapias; los vestuarios; las casas donde tienen a los juveniles; el parqueadero y la cocina. Con ese trabajo pude ver que hubo gente que les actuó de mala fe. Con la limpieza lo que uno hace es abrir el panorama para el club, no solo para ganar en la cancha", subraya Ángeles Ezcurra en conversación con Bolavip.

Más allá del manotazo de ahogado, América finalizó 17º en la tabla general del Apertura 2011, y Michel Bauer cerró su proceso sin campeonatos luego de siete competiciones de Liga MX. Pero, América en 2012 logró acceder a las semifinales en dos ocasiones, siendo de esta manera la antesala al logro conseguido en el Clausura 2013. ¿Habrá sido por la labor de Ángeles?

