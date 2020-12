El Tuca Ferretti explotó contra los medios por subestimar a Olimpia de Honduras, rival de Tigres en Concachampions

Tigres UANL se prepara para enfrentar a Olimpia de Honduras por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020, este sábado 19 de diciembre a las 19:00 horas del Centro de México en el Orlando City Stadium de Florida, Estados Unidos

Ricardo Ferretti fue quien habló previo al encuentro en conferencia de prensa, y aclaró que los Felinos no están confiados sino que eso parte desde los medios de comunicación, quienes no respetan al conjunto hondureño.

"Ustedes ponen muchas cosas, dicen muchas cosas y nosotros no las pensamos. Dicen cosas que no pensamos ni hemos dicho, es la opinión de ustedes, tienen ese derecho. Nosotros tenemos el derecho de no creer. Si pasamos, es porque era muy fácil, si no pasamos, somos una vergüenza. Se tiene que respetar al contrario y ustedes ven si atacar o nada más confirmar tras el resultado", disparó el entrenador.

Tuca se molestó al ser cuestionado sobre que en México ya vean a Tigres en la Final por enfrentar a Olimpia.



Además, el Tuca opinó que los periodistas exageran y sobreestiman a sus dirigidos, pero que en la plantilla de Nuevo León están tranquilos porque saben que no deben confiarse para así afrontar el partido al 100%.

"Es cosa normal (que los pongan como favoritos) porque exageran demasiado, en mis jugadores la mentalidad es no menospreciar a nadie para no tener problemas, no creer que somos superiores en papel y nombres, porque esto es futbol", explicó.

Los dirigidos por el Tuca golearon 4-0 al New York City FC en la vuelta de los cuartos de final, mientras que el equipo hondureño eliminó en la misma instancia al Montreal Impact, y ahora buscarán meterse en la Gran Final de la Concachampions.

