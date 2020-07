Critican a Chivas por su nivel: "No tiene plantel para ser campeón del futbol mexicano"

Regresando a las actividades con creces, Chivas de Guadalajara se dio el lujo de volver al futbol con nada más ni nada menos que una victoria por 2 a 0 en el Clásico Tapatío ante Atlas. Aunque el cotejo se dio en el marco de la Copa por México y en un ámbito amistoso, lo cierto es que el Rebaño Sagrado inició su participación en la competencia de forma positiva.

Sin embargo, poco después, los comandados por Luis Fernando Tena sufrieron un duro traspié en dicho certamen: chocando ante un Tigres que se mostró seguro y sólido en todo momento, Chivas no tuvo la mejor de sus presentaciones y terminó cayendo de forma contundente por 2 a 0. Las críticas hacia el Rebaño, lógicamente, no tardaron en llegar.

Chivas no tuvo el mejor de sus partidos y cayó 2 a 0 vs. Tigres por la Copa por México (Foto: JAM)

En las últimas horas, mediante un acalorado debate con sus compañeros de FOX Sports, Rubén Rodríguez arremetió contra el rendimiento desplegado por parte de los elementos del Rebaño Sagrado y disparó: "El nivel de Chivas es el nivel de Chivas, tiene cinco torneos haciendo esto".

��"CHIVAS NO TIENE PLANTEL PARA SER CAMPEÓN DEL FUTBOL MEXICANO"#LUPenCasa @ruubenrod así analizó el accionar del Rebaño en la Copa por México, rumbo al Apertura 2020: pic.twitter.com/wWpT03RlC8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 10, 2020

Marcando que el equipo de Tena cuenta con un extenso puñado de falencias y que las mismas le impedirán luchar por los primeros puestos de la Liga MX, el periodista continuó: "Nos maquillan con las contrataciones, pero cuando se ponga con un equipo de mayor jerarquía, respeto, emvergadura y con un mejor plantel, va a sufrir mucho. Chivas tiene muchísimas deficiencias en sus líneas. Chivas no tiene un portero a la altura de Chivas, y eso es fundamental para pelear por un título".

Exteriorizando su postura con respecto al nivel del Rebaño Sagrado y la calidad de los arqueros del primer equipo, Rodríguez, indicando que el club no está en condiciones de ir en busca del Apertura 2020, cerró: "Chivas no tiene plantel para competirle al Cruz Azul y no tiene plantel para ser campeón del futbol mexicano. Los dos porteros de Chivas son malos".

Lee También