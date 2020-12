"Mario Carrillo sería ideal para hacer una reingeniería en Cruz Azul": José Ramón Fernández

Cruz Azul cerró el 2020 con un fracaso en la Liga MX y uno más en la Liga de Campeones de la Concacaf, al quedar eliminado en los Cuartos de Final por Los Ángeles FC, por lo que los 23 años de crisis sugieren una reestructuración en el club y José Ramón Fernández postuló a su candidato para lograrlo: MariO Carrillo.

Durante la mesa de análisis de 'Futbol Picante' en ESPN se expusieron los posibles motivos por los que La Máquina suma fracaso tras fracaso y fue ahí donde el reconocido periodista se animó a proponer a un entrenador para que tome las riendas del equipo cementero y acabe de raíz con su problema.

"Es un tema mental, es un tema de perseverancia de muchos años de no ganar un título que se vuelve perverso y tóxico para Cruz Azul. Ahí sentado junto a ti hay un técnico que puede tomar las riendas de Cruz Azul y hacer una reingeniería que es Mario Carrillo", aseguró José Ramón Fernández.

Y es que el analista del 'Líder Mundial' confía en la capacidad de su también compañero de trabajo para lograr una reestructuración en el club y lograr así que Cruz Azul conquiste su ansiado noveno título, lo antes posible.

"Mario Carrillo trabaja muy bien como entrenador de futbol, hay gente que seguramente ya se ha olvidado de él, pero si se fijaran en técnicos mexicanos Mario Carrillo sería ideal para trabajar en Cruz Azul y hacer una reingeniería apoyado por un cuerpo técnico importante, también por gente de pantalón largo deportiva, de futbol, deportiva, importante, si no hay otra solución para Cruz Azul inmediata, por si acaso quiere meter las manos al fuego. Yo pondría a Mario Carrillo de inmediato como entrenador de Cruz Azul", sentenció.

¿Qué opina Mario Carrillo al respecto?

No obstante, a pesar de las palabras efusivas y alentadoras de 'Joserra' el entrenador mexicano no se animó a aceptar la posibilidad de regresar a La Noria, 17 años después de su primera etapa en Cruz Azul, por lo que solo se limitó a elogiar al plantel actual.

Mario Carrillo fue director técnico de Cruz Azul en 2003. (JamMedia)

"Me dejó congelado, le iba a decir que no se emocione, pero lo que yo quiero decir es que lo deportiva soluciona un montón de cosas, tiene un gran plantel, a mi me gusta el plantel, buenos jugadores, buenos volantes, en buen momento", destacó Mario Carrillo.

