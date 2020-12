'La Cruzazulié contigo': la nueva canción de Calibre 50 que se burla de Cruz Azul y es furor

No hace falta explicar demasiado la maldición que persigue a Cruz Azul. Con 23 años de sequía en materia de títulos de Liga MX, el cuadro cementero está afrontando la etapa más difícil de su rica historia. El calvario parece no terminar jamás.

La histórica derrota en las Semifinales de la Liguilla frente a Pumas fue un punto más en entre tantas caídas insólitas por las que ha pasado en este siglo. Tras haber ganado 4 a 0 en el juego de ida, cayó por el mismo resultado en el duelo de vuelta y quedó eliminado por la ubicación en la que ambos elencos habían terminado en la fase regular del Guard1anes 2020.

Tras el sorprendente evento, que reforzó todavía más el concepto de 'Cruzazulear', un miembro de Calibre 50 compuso una rola para hacerle burla a la institución capitalina. El nombre de la canción es: "La Cruzazulié Contigo".

Edén Muñoz fue autor de la pieza, que fue subida a Instagram y que habla de un hombre que no puede conseguir el amor de una mujer pese a que insiste una y otra vez (un fracaso pero en términos amorosos).



Letra de "La Cruzazulié Contigo"

Esta era la buena, a todo le apostaba, hice lo imposible, me morí en la raya.

Y pasó lo mismo que siempre me pasa. Una no es ninguna, le pasa a cualquiera, pero ya son muchas y no veo la buena. Si al fallar se aprende entonces soy la escuela.

No sé si pensar que el amor no fue pa’ mi. Y si es así entonces para qué nací.

La cruzazulié contigo, soy el rey del ya merito, yo era escéptico y creo que ya traigo la maldición.

La cruzazulié, ni modo, un fracaso más, qué loco. Ya ni duele, es más, da risa toda esta situación.

Siempre doy todo y según todo lo hago bien, pero siempre algo pasa. Y sí, otra vez cruzazulié y solo me quedé.

La cruzazulié contigo, soy el rey del ya merito, yo era escéptico y creo que ya traigo la maldición.

La cruzazulié, ni modo, un fracaso más, qué loco. Ya ni duele, es más, da risa toda esta situación.

Siempre doy todo y según todo lo hago bien, pero siempre algo pasa. Y sí, otra vez cruzazulié y solo me quedé.

Otra vez cruzazulié y solo me quedé.

