Daniel Ríos, el canterano de Chivas que se destaca en la MLS y volvió a convertir para Nashville

Daniel Ríos es uno de los tantos futbolistas mexicanos que se mudan a Estados Unidos para probar suerte en la MLS. El delantero surgido en Chivas vive un presente magnífico en Nashville, equipo en donde se encuentra hace dos temporadas.

En una nueva jornada del máximo certamen de fútbol estadounidense, el atacante de 23 años volvió a lucirse con su cuadro: fue el autor del primer gol ante DC United. El ex Rebaño Sagrado da muestras constantes de todo su potencial.

Tras un centro desde la derecha, Daniel Ríos cabeceó de manera notable y el balón ingresó en el ángulo, dejando sin respuestas al portero rival, que voló hacia el esférico y ni siquiera alcanzó a rozarlo.

¿Cómo fue su salida de Chivas? En 2015, Matías Almeyda decidió no tenerlo en cuenta: "Mi época en Chivas fue complicada como joven, el tema del descenso, mucha presión. Recuerdo que el Chepo de la Torre me subió a Primera, pero luego Almeyda me bajó al Ascenso", recordó Ríos, en una entrevista a principio de año.

¿Cómo fueron sus últimos años? En 2018, el goleador arribó a North Carolina, donde hizo 20 anotaciones. En 2019, pasó al Nashville, donde convirtió 21 goles y llegó a semifinales de la MLS. Como distinción personal, ganó el título de goleo de la conferencia.

