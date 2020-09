David Faitelson estalló con la lista de convocados de Gerardo Martino

En el día de hoy Gerardo Martino entregó una lista de convocados para el partido contra Costa Rica con varias sorpresas. Debido a esto, quien estalló con el timonel argentino fue David Faitelson al cuestionar varios de los llamados.

En plena contingencia sanitaria, el Tata comienza a preparar a la selección que empezará a definir la Liga de las Naciones de la Concacaf. Debido a esto, convocó a 26 elementos que disputarán un amistoso en el estadio Azteca contra los Ticos.

Para la convocatoria, el argentino llamó a cuatro portero entre no los que no se encuentra Jesús Corona, guardameta de Cruz Azul. Además, no fueron llamados ni Fernando Navarro ni Luis Montes de León.

Señor Martino: ¿Carlos Salcedo ha mostrado nivel de selección?

¿En serio Santiago Giménez ha hecho los méritos para vestirse de verde? ¿Jorge Sánchez por encima de Alan Mozo?

Creo que al “Tata”, como a todos, le ha hecho daño la cuarentena... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 16, 2020

Sin embargo, David Faitelson no cuestionó esas ausencias, sino que se preguntó si el nivel de Carlos Salcedo, de elemento de Tigres, y los méritos de Santiago Giménez, atacante de la Máquina, son para vestir el jersey del Tri. "¿Jorge Sánchez por encima de Alan Mozo?", agregó el periodista de ESPN al comparar la actualidad del lateral de América con el de Pumas.

"Creo que al 'Tata', como a todos, le ha hecho daño la cuarentena...", cerró David Faitelson en Twitter al cuestionar la lista de Gerardo Martino.



