David Faitelson fue destruído por los aficionados del América tras cuestionar la llegada de Santiago Solari

Santiago Solari, exentrenador del Real Madrid, fue anunciado como nuevo Director Técnico del Club América de cara a lo que será el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El argentino ilusiona en Coapa y buscará darle un nuevo título al azulcrema.

Al darse esta noticia, David Faitelson, periodista de ESPN, se mostró en contra de la decisión que tomó la directiva de Las Águilas y apuntó contra la institución a través de su perfil oficial de Twitter.

"No sé cuáles son los méritos de Esteban Solari para dirigir al América. Su paso por el Real Madrid no significó demasiado. No tuvo otro club trascendental en la primera división. Es un plan de algún vivaz promotor que ha prometido las luna y las estrellas en Coapa...”, estacó.

David Faitelson cuestionó a Solari. Getty.

Ante este tuit, los aficionados del América no tardaron en aparecer en redes sociales y destrozar al periodista. Sin embargo, Faitelson no se quedó callado y le respondió a todos aquellos que lo cuestionaron.

Entiende que tú Piojito herrera ya se fue,jilguero de Herrera�������� pic.twitter.com/Zta6nGDdlK — Monse Rodríguez (@Mounsita) December 29, 2020 Puedo publicar esto todo el diapic.twitter.com/dXjOhUqDU7 — León Esquire (@soyesquire) December 29, 2020 Te viste bien ardilla, ya supera que no contrataron a tu favorito Hugo Sánchez �� pic.twitter.com/cg93SvGDRv — Ramón Rodriguez (@luis_ramon_) December 29, 2020 Cuando llego miguel herrera en 2011 no tenia nada que presumir, después el América le sirvió de trampolín para llegar a la selección nacional, y dos finales perdidas en el azteca. este al menos llega de un tal Real Madrid.. !!! pic.twitter.com/oLmlSGnuBv — Andrea Fuentes (@Andyvil66454343) December 30, 2020

"Los “jilgueros” del América salen en defensa de la llegada de Santiago Solari...Y vaya que le sobran “jilgueros”. Los que están a sueldo ==trabajan para la misma empresa== los que sueñan con trabajar ahí y los se les unen porque no tienen criterio propio. ¡Jilgueros!", escribió.

