De crack a crack: el consejo de Carlos Vela a Erik Dueñas

El verano pasado, Erik Dueñas firmó contrato con el primer equipo de Los Ángeles FC. Hace unas semanas, Bob Bradley decidió darle su primera oportunidad y lo metió al terreno de juego por un partido de la Major League Soccer (MLS), donde ingresó en lugar de Jakovic a los 70 minutos de partido.

En el momento en el que recibió el llamado de la convocación, el jóven oriundo de Los Ángeles, California, con padres mexicanos pero nacido en Estados Unidos, fue aconsejado por uno de los mejores mexicanos de la historia: Carlos Vela.

El extremo de la Selección México le dejó este mensaje: "Me dijo que disfrute el momento, no importa cuántos errores tenga. Además, me dijo que deje todo en la cancha como si fuera mi último partido".

El consejo de Carlos Vela a Erick Dueñas. Jam Media.

Cabe resaltar que Erick es un jugador de las Fuerzas Básicas del club, y una de las máximas promesas con las que cuenta la institución. Ya había tenido minutos de juego en la pretemporada, donde conoció al gran Carlos.

¡EL CONSEJO DE CARLOS VELA!☝️



En el debut de Erik Dueñas con el @LAFC @11carlosV ���� pic.twitter.com/jBzJv5Nzu4 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 5, 2020

Por otra parte, la temporada de la liga estadounidense ya está a punto de terminar, y tendremos los playoffs. LAFC se encuentra en el quinto lugar del grupo B, por lo tanto, está más que clasificado.

Lee También