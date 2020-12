De lujo: André-Pierre Gignac imitó la celebración de Thierry Henry

En el día de ayer, Tigres UANL se midió ante New York City por el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2020. Los comandados por Ricardo Ferretti fueron ampliamente superiores y avasallaron al conjunto estadounidense por 4-0 con los tantos de André-Pierre Gignac, Leo Fernández, Rafael Carioca y Javier Aquino.

El delantero francés anotó y abrió el marcador, poniendo a los felinos por 1-0. En su festejo, se tomó el tiempo de hacerle un pequeño homenaje a Thierry Henry y festejarlo como él, cuando llegó a los 400 goles en su carrera militando para el Red Bull New York.

En aquella ocasión, el gran atacante que pasó por uno de los mejores Barcelona de la historia, celebró el gol apoyando un brazo en el poste, otra mano en la cintura, y mirando hacia el verde césped.

Gignac y un festejo a lo Henry. Jam Media.

No hay dudas de que esta postal quedará en la historia del fútbol mundial. Aquella vez, Henry confesó que no había nada previsto acerca del festejo. "No, no había nada previsto. La primera foto fue contra Houston, lejos de casa. Estaba cansado y me paré ahí, junto al poste", destacó.

Por otra parte, cabe destacar que el conjunto de Nuevo León dejó en el camino a los de Nueva York y se metió de lleno a las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf. ¿Podrá consagrarse?

