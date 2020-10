De pescador a jugador: Luis Romo y una emotiva historia de vida

Luis Romo, figura de Cruz Azul, tuvo una historia de vida bastante particular antes de convertirse en futbolista profesional y debutar en la Liga MX. Darío, hermano del actual seleccionado en la Selección México, platicó en una entrevista para ESPN y reveló que el padre de Javier Orozco fue el encargado de meter a los Romo en el balompié e hizo que Luis se pruebe en La Máquina.

"Nuestra historia está ligada a otro par de hermanos que jugaron en Primera División. A mí me tocó tener la fortuna de estar en la primaria con Javier Orozco. La verdad, yo no conocía nada del futbol, por casualidad, cosas del destino, me toca estar en la primaria con él y a la edad de ocho años sacan una selección de la primaria, me toca estar junto con Javier", destacó.

Y agregó: "Mi papá... trabajador desde siempre, mi mamá pues ama de casa y costurera, no teníamos un acercamiento al deporte. La verdad es que éramos una familia de trabajo. Mi familia toda es trabajadora del mar, pescadores, en especial nos dedicamos a los ostiones. Mi papá ostionero, tíos ostioneros, abuelo ostionero y conmigo empieza un poco el acercamiento al futbol".

La historia de Luis Romo. Jam Media.

Más adelante, contó cómo fue que el padre de Orozco los incluyó en el ambiente del fútbol. "El papá de Javier, 'don Chuleta', era el de la selección de la escuela. Empieza a invitar a cierta cantidad de niños a su escuelita, él tenía una escuelita en ese entonces. Me acoplé a su escuelita, empecé a ir dos días a la semana. Empecé a porterear a la edad de los 12 años y así fue como Luis empezó a jugar, ya con el ejemplo de que yo jugaba. A mis papás les gustó la idea, les gustó el ambiente, era un ambiente que no conocían, pero se les hizo sano", señaló.

"El ‘Chuleta’ le consigue unas pruebas a él en Cruz Azul. Él tenía conocidos ahí, pues por parte de Javier y de Luis, su hijo el más grande, y le consigue las pruebas y lo lleva para allá. Los mismos entrenadores que tuve yo, los tuvo Luis, algunos y el ‘Chuleta’ fue una parte importante para llevar a Luis a probarse al Cruz Azul y ahí empezó el camino de Luis Romo", finalizó.

Lee También