Diego Alonso tras derrota de Inter Miami: "Cuando perdemos no estamos felices nunca"

Inter Miami no pudo debutar de la mejor manera en el torneo de verano MLS is Back, ya que en busca de su primer triunfo en su historia en la Major League Soccer (MLS) perdió sobre la hora por 2-1 ante Orlando City, por el Grupo A, en el parque ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida.

Como era de esperar, las críticas de los aficionados llegaron en redes sociales, y no sólo por lo ocurrido en el campo de juego, sino que además por el hecho de que el mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro comenzara el juego en el banco de suplentes e ingresara en el complemento, tras la salida por lesión de Andrés Reyes.

Inter Miami cayó ante Orlando City por 2-1 (@MLS)

Ante esto, el entrenador del cuadro de Florida, el uruguayo Diego Alonso, mostró su descontento por lo ocurrido en el partido y comentó en conferencia de prensa que "cuando perdemos no estamos felices nunca y esperemos en el siguiente partido hacer las cosas mejor".

Consultado por la situación del ex Chivas y Monterrey, el estratega se limitó a señalar que "hablamos con Rodolfo antes del partido. Estaba sintiendo algo y fue mi decisión que no comenzara el partido"; mientras que el portero y capitán Luis Robles expresó que "hemos entrenado muy bien y vamos a tomar lo positivo de hoy para seguir buscando ser mejores. No quiero excusas como líder, vamos a buscar respuestas".

Inter Miami tendrá una nueva oportunidad para ir en busca de romper su racha negativa el próximo martes 14 de julio, cuando se enfrente a Chicago Fire, un duelo que se jugará por segunda vez este año, luego que en la temporada regular se midieran en la Ciudad de los Vientos, con derrota por 2-1.

