Diego Reyes contó que no tenía nada luego de quedarse fuera de Rusia 2018

No debe existir algo peor para un jugador de futbol que perderse un Mundial debido a una lesión. Para ponerle un poco más de dramatismo a la situación, si justo eso sucede en uno de los últimos partidos antes de representar al país natal, sin dudas que puede ser catastrófico.

Diego Reyes pasó justamente por eso. Luego de haber tenido buenos rendimientos en Europa y ser un elemento fundamental para Juan Carlos Osorio, debió ser reemplazado en la lista final por una lesión, lo que hizo que no pueda estar presente en Rusia 2018.

A casi dos años de lo sucedido, Reyes retrata lo vivido como el momento más duro: “Quedar afuera del Mundial fue el momento más difícil de mi carrera. Estaba en un momento muy bueno de mi vida. Estaba jugando en Porto y haciendo goles. Me lastimo el penúltimo partido de la liga y me quedé afuera”.

Además, en diálogo con Mediotiempo, el defensor de 27 años contó detalles de cómo pasó aquel momento: “Fueron tres meses en que no sabía dónde iba a estar ni dónde iba a ir porque no tenía equipo, no tenía contrato con nadie, no tenía Mundial, no tenía nada. Fueron tres meses de presión e incertidumbre”.

“Fue muy difícil y marcó mi vida. No me gusta planear porque lo más importante es el hoy y hay que disfrutarlo. Planee 4 años estar en Rusia y al final no se me hizo”, reconoció el actual jugador de Tigres.

Sin embargo, fiel a su estilo luchador hará todo lo que esté a su alcance para tener una revancha: “Tengo que trabajar muchísimo para estar en otro Mundial y representar al país. Me quiero sacar la espina de haberme quedado afuera de Rusia”, finalizó.

