Rubén Salas, la promesa de Dorados que sueña con jugar en América

En tiempos de vacas flacas por la pandemia del coronavirus, América tendrá un gran problema para armar la defensa de su plantel profesional rumbo al Clausura 2021 de la Liga MX. Paul Aguilar recalará en la Major League Soccer, Bruno Valdez está recuperándose de una rotura de ligamentos, Haret Ortega se encuentra prestado a Toluca y Emanuel Aguilera, además de transitar una nueva lesión, todavía no renovó su contrato que vencerá en diciembre. Es decir que las alternativas de Miguel Herrera son pocas.

¿Por qué no mirar hacia la Liga de Expansión? En un campeonato donde hay pocos reflectores, también existe el talento. Como el de Rubén Salas, quien viste la playera de Dorados de Sinaloa y recientemente fue convcado por primera vez para un microciclo de la Selección de México Sub 20.

En plática exclusiva con Bolavip, el zaguero central de 18 años se mostró cómodo en su actual club pero no escondió sus sentimientos por el conjunto azulcrema. "Desde chiquito apoyé mucho al América, me gustaría portar los colores de las Águilas. Me gustaría ir a la Liga MX y darme a conocer como Rubén Salas. Igual lo puedo hacer aquí también", expresó la joven promesa de los de Culiacán.

Virgil Van Dijk y Sergio Ramos son los futbolistas que sigue atentamente para mejorar, además de Nicolás Sánchez, a quien observo durante su estadía por las Fuerzas Básicas de Rayados de Monterrey. Para que lo conozcan más, el sinaloense habló de sus cualidades como zaguero central, y consideró que, en líneas generales, se asemeja a lo que César Montes muestra todos los fines de semana: "Ir muy bien en el juego aéreo, garra para poder quitar el balón, buenos mano a mano, entregar bolas fáciles".

Su primera convocatoria al Tri

Antes del partido de Dorados contra UdeG, Rubén Salas se encontró con un letrero en el vestidor. El mismo decía que estaba citado en el CAR y debía viajar a la Ciudad de México a cumplir su sueño. "Sentí mucha alegría porque no lo esperaba, fue muy rápido todo. Se me venía a la mente todo lo que he pasado por poder llegar. Lo primero que hice fue marcarle a mi mamá", comentó en diálogo con Bolavip.

Años atrás, el joven defensa perdió a su padre en un accidente de tránsito, sufrió algunas lesiones y también tuvo problemas económicos para continuar con los inicios de su carrera. Pero eso no le impidió seguir soñando a lo grande: "Me encantaría ir al Pre Mundial y al Mundial. Me gustaría ir a una convocatoria de la Selección Mayor, defender a muerte a tu país es algo muy bonito".

