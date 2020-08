Efraín Juárez desea regresar a Pumas UNAM como entrenador

Efraín Juárez es un exfutbolista que pasó por algunos equipos de la Liga MX. El exdefensor se formó en las fuerzas básicas de Pumas UNAM, y su deseo es volver al club que lo vio crecer. No pudo hacerlo en su etapa como futbolista, así que sueña en regresar como entrenador. Así se lo contó a ESPN a través de una entrevista.

"Realmente la espina que me quedó fue quizá haber jugado mis últimos años o algún tiempo antes de retirarme con mis Pumas, porque a mis Pumas les debo todo; estoy agradecido como persona, como jugador, como profesional, bajo los valores que tiene el club y la Universidad y siempre tuve la espinita de haber regresado, pero seguramente si los planetas se alinean por qué no pensar en regresar como técnico. Hay que prepararse, esa es la realidad, y todo lo que me dieron ellos retribuírselos de una manera diferente", destacó.

Más adelante, reveló si es que alguna vez tuvo la posibilidad de regresar al Universitario. "Sí, en diciembre tuve una plática muy informal con Chucho Ramírez (vicepresidente de Pumas), charlamos y quedamos de seguir platicando pero yo tenía que tomar una decisión y la tomé (para ser auxiliar del NYCFC), no podía esperar mucho, no sé qué hubiera pasado, pero son circunstancias de la vida, decisiones y ahora me estoy preparando para que a lo mejor en un futuro pueda regresar en la posición de técnico", destacó.

Efraín Juárez sueña con volver a Pumas. Jam Media.

El exjugador se retiró a los 31 años. Antes de dejar el futbol, lo tuvo que consultar con dos de los entrenador que más han influído a lo largo de su trayectoria futbolística.

"Tengo dos o tres técnicos que me han marcado mucho en mi carrera, entre ellos Javier Aguirre y el ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti), y en enero agarré el teléfono, les marqué y les dije: ‘está pasando esto, tengo esta oportunidad’ y los dos desde el principio me dijeron: ‘agárrala, es una oportunidad que no te va a volver a pasar en tu vida, porque es muy difícil que un técnico europeo, que tú sin experiencia en ese puesto te invite, además un grupo y un club tan importante, agárrala", finalizó.

Lee También