Efraín Juárez se convirtió en auxiliar en el New York City FC

Efarín Juárez alcanzó su pico máximo luego de campeonar con Pumas en el 2009, lo que lo validó para ser llamado por Hugo Sánchez y disputar la Copa Mundial de Sudáfrica un año después. A casi una década de aquello, hoy el futbol lo tiene en otra faceta.

El ahora exjugador reveló que se convertirá en auxiliar técnico en la MLS, precisamente en el New York City FC, trabajo que lo considera como un paso previo a convertirse en entrenador principal.

"Es una oportunidad para crecer en otro ámbito, en el futuro me vislumbro como estratega. New York es un equipo importante en la MLS por el respaldo del grupo financiero City Football Group, dueño de equipos como Manchester City o Melbourne City; formar parte de esa plataforma es importante en mi carrera", contó en diálogo con la agencia EFE.

Acá el gol de Efraín Juárez que adelanta a Rayados en el Clásico. #RayadosEnElClásico106 pic.twitter.com/E0MhVr6fHc — Rayados (desde ��) (@Rayados) March 6, 2016

Sin embargo, lo llamativo es que cuando recibió el llamado del entrenador noruego Ronny Deila, Efraín pensó que era para sumarlo a la plantilla como futbolista: "Nos conocimos en el 2014 por encuentros con amigos. Luego me invitó a formar parte del Valerenga el año pasado y en Navidad recibí una llamada para decirme que era el nuevo técnico del New York City y contaba conmigo. Pensé que era como jugador, pero me confesó que en su proyecto sería su auxiliar", reveló.

Por último, el exjugador de tan solo 32 años, que también fue campeón con el América y Monterrey en México, detalló la situación desgarradora que vive La Gran Manzana: "Llegué en enero a una ciudad bulliciosa, pero a finales de marzo era diferente, como si hubieran apagado todo. No salía de casa más que para ir al supermercado, pero la realidad es que se vaciaron las calles", culminó.

