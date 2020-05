El Conejo Pérez contó que Jorge Campos le impidió jugar unos Juegos Olímpicos

El jugador de futbol lo que más desea es disputar una Copa del Mundo, aunque también los Juegos Olímpicos resultan la meca de los deportes en general porque reúnen años de historia. Oscar Pérez tuvo la fortuna de disputar el primero de ellos, pero le faltaron las Olimpiadas por “culpa” de Jorge Campos.

El Conejo era una fija para la Selección Sub-23 que iba a disputar los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Si bien iba a ir como segundo o tercer portero, la ilusión de compartir la Villa Olímpica con grandes atletas y representar a su país siendo tan joven, era una situación que lo tenía muy ilusionado.

Sin embargo, poco tiempo antes que comiencen aquellos juegos la FIFA llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para incluir a tres jugadores mayores de 23 años, quienes servirían de guía de los más jóvenes. Esa situación hizo que Pérez se vea reemplazado por el Brody.

"Algo pendiente que no pude lograr fueron unos Juegos Olímpicos, es lo único que me faltó. En Atlanta iba a ir y llegó Campos. Llegó la regla de que fueran tres mayores y uno de ellos fue Jorge, iban dos porteros, no los tres, fueron Jorge y Oswaldo Sánchez, fue triste porque faltaba como una semana y supuestamente ya estaba, íbamos a ir Oswaldo y yo", indicó en entrevista en ESPN.

De igual manera, el portero tuvo una carrera envidiable y, más allá de eso, le hubiese gustado volver a jugar una temporada en la Máquina: "Siendo exigente el poder volver a jugar con Cruz Azul un torneo oficial, pero no, estoy contento de lo que viví. Disfruté todo lo que he vivido, no tengo reproche alguno", sentenció.

Lee También