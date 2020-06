El Diablo Núñez no dudo al decir si se hubiera quedado o no si Tigres no lograba el ascenso

En el día de hoy se cumplen 23 años del regreso a primera división de Tigres UANL que llevo a que se comenzaransignifició que se acentaran las bases para el exitoso club de Nuevo León. Uno de los artífeces de aquella vuelta al máximo circuito fue el chileno Claudio Diablo Nuñez quien llegó proveniente de Wanderes de Chile en 1996.

El exjugador de los Felinos estuvo en Multimedios Deportes en el que recordó los festejos de la vuelta a primera y dijo que todos los que participaron de aquel equipo están orgullosos. "Sino hubiésemos ascendido con el equipo yo si me hubiese quedado a otra revancha de ascender nuevamente, a no ser que el club diga que no", expresó el Diablo.

El Diablo dijo que se hubiera quedado sino lograba el ascenso con Tigres.

Además, el exjugador chileno dijo su estancia en Tigres, de no haber llegado a primera, hubiera dependido mucho de la formas en la que no se habrían quedado con el ascenso ya que el recuerda que siempre estuvieron en los puestos de vanguardia en los dos torneos.

�� ¿Qué hubiera hecho 'El Diablo' si #Tigres no hubiera ascendido? ��



Por otro lado, Nuñez recordó que no conocía a Tigres y que del futbol mexicano solo sabía de Necaxa, por Ivo Basay, y de América, por Carlos Reinoso y porque es uno de los equipos más populares del México. Pero del conjunto de Nuevo León nada, al punto que no se imaginaban el tipo de clima que había cuando llegaron con Gabriel Coca Mendoza.

"Cuando nosotros venimos a hacernos los estudios médicos con la Coca, acá era pleno verano y en Chile hacía frio. No nos imaginamos el calor que hacía acá. Entonces bajamos del avión y cuando abren y siento ese aire, hijole", recordó Cluadio Núñez quien agregó que le dijo a Mendoza que iba a costar tener éxito con en aquellas condiciones climáticas.

