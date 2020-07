El Tuca Ferretti paró un 11 de cara al encuentro entre Tigres vs Necaxa y Leo Fernández iría a la banca

El próximo viernes Tigres debuta en el Guard1anes 2020 frente a Necaxa, por lo que Ricardo Ferretti realizó interescuadras en el estadio Universitario. En el mismo, Leo Fernández, la gran compra de Felinos en este mercado, podría ir a la banca.

Luego de la picante semifinal que jugo el que equipo del Tuca frente a Cruz Azul, el conjunto de Regio puso su mente de cara al Guard1anes 2020. Es por esto que en el día de hoy el estratega brasileño comenzó a ultimar detalles de cara a la primera jornada.

La posible formación para el viernes. (Jam Media)

Según Telediario, es por esto que probó un posible once en el que no contó con el uruguayo Leo Fernández ya que lo utilizó como una variante. La decisión fue llamativa ya que el ex-Toluca en la Copa por México en el que realizó tres asistencias.

Por otro lado, Ferretti recuperó a Nicolás Diente López en el día hoy quien tenía una grave lesión en su tobillo. A su vez, en el día de mañana el Tuca podría llegar definir el 11 ya que volverá a realizar interescuadras.

De esta manera, Tigres podría jugar con un 4-4-2 conformado por: en el arco Nahuel Guzmán; en la defensa Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jesús Dueñas; en el medio Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Javier Aquino; en el ataque Eduardo Vargas y André Pierre Gignac

