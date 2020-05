"El billete mueve": Alex Lora revienta a Chicharito con una canción y de paso le pega al América

El cantante mexicano Alex Lora, líder del grupo de rock de El Tri, sabe que en la actualidad es uno de los personajes más afamados en el país, por lo que aprovecha su tribuna en cada ocasión para enviar mensajes, y esta vez, como invitado de un programa de Fox Sports sacó todo su lado futbolero y dejó recados a Javier Hernández, el América e incluso el Tata Martino.

En entrevista para "Lo Mejor de Fox Sports", el rockero decidió dedicar la canción “No le hagas caso a tus papás” a Chicharito, cuya letra sirvió para hacer una clara alusión a las decisiones que han guiado la carrera del jugador: “Ya es gabacho mi valedor. Tú sabes que el billete mueve, cuando ya entra el billete de por medio se acaba la pasión”, reza el tema musical.

Y eso no fue todo: el cantautor sacó a relucir todo su amor por Pumas UNAM al mencionar la canción “Todo me sale mal” y asignarla a las Águilas: "Que todo lo que hago está mal

Y yo no sé porqué. Yo le hecho muchas ganas pero nada me sale bien", dice la letra de la pieza musical ofrecida a los azulcrema.

¡LA CANCIÓN DE "EL TRI" PARA EL AMÉRICA! ������#LMFSenCasa y OJO porque @eltridemexico también le dedicó una "rola" a 'Chicharito' y al 'Tata' Martino ��@hijodelcaballo @GersonMarlon pic.twitter.com/oNTmc3fYiV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 1, 2020

Ni siquiera Gerardo Martino, director técnico de la Selección de México se salvó de las dedicatorias musicales de Lora, quien le asignó al Tata la frase: “bájale de huevos porque se te pueden tronar”, generando risas e incomodidad en el panel del programa deportivo donde el cantante se lució con sus interpretaciones y humor.

Pese al contexto liviano y relajado del programa, muchos han criticado la dureza con que el cantante se refirió a Chicharito, quien hace apenas algunos días sufrió la lamentable pérdida de su abuelo y leyenda del fútbol mexicano, Tomás Balcázar.

