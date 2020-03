El mensaje de Santiago Cáseres al Cruz Azul

El América consiguió un cómodo triunfo ante el Atlanta United por la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. De esta manera, se recuperó de los tres encuentros sin victorias.

Ahora, Las Águilas irán por la levantada en la liga: acumulan dos partidos sin triunfos y tendrán el vital choque ante el puntero Cruz Azul.

Santiago Cáseres, de gran actuación ayer, prefiere que La Máquina llegue como favorito al juego: "Es mejor que no se hable de nosotros. Estaremos de local, con nuestra gente y en el mejor estadio de México".

Por otra parte, el mediocampista comentó que todavía debe acostumbrarse a la Ciudad de México: "Me sigue costando la altura y todavía me estoy acostumbrando a la cancha y a mis compañeros. De todas maneras estoy contento porque hace bastante que no jugaba".

"Tenía un golpe y sabía que Miguel Herrera me iba a sacar. Estuve cerca de completar los 90 minutos", agregó.

El Clásico Joven será el próximo domingo, mientras que la vuelta de la copa continental se disputará el 18 de marzo próximo.

