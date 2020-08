El motivo por el que a Ricardo Ferretti no le preocuparía que Eduardo Vargas se vaya de Tigres

Tigres no ha tenido mucha actividad hasta el momento en el actual mercado de pases. Sin embargo, la directiva es consciente que tiene un jugador que viene siendo codiciado por varios destinos del mundo: Eduardo Vargas.

El chileno, que estuvo en los planes de varios equipos brasileños, argentinos y de la MLS, está siendo seguido de cerca por Atlético Mineiro, club que le había propuesto al club felino un intercambio de jugadores. La oferta habría sido rechazada por el Universitario, quien pretende una venta.

(Getty).

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, no se muestra preocupado por una posible salida de su elemento, ya que tiene con quién reemplazarlo: "Hay un factor importante, es tener un suplente. Si es bueno para el jugador e institución y tengo suplente, no me preocupo. Si no tuviera uno, tendría que preocuparme".

A su vez, en conferencia de prensa tras el empate ante Xolos por la Jornada 2 del Guard1anes, Tuca negó que hayan habido ofrecimientos concretos por el sudamericano: "Son todos rumores. No hay nada efectivo, no hay una propuesta, no hay nada. Por el momento, no ha llegado nada".

Por su parte, los altos mandos del club felino están firmes con su postura de dejar salir a su futbolista, únicamente, a cambio de un monto que rondaría los 3 millones de dólares.

Lee También