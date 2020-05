¡Emotivo! Aficionado de Monterrey se vuelve viral tras recibir saludo cumpleañero de Chupete Suazo

Hace apenas unos días Humberto Suazo, delantero chileno histórico del Monterrey, cumplió 39 años, generando una ola de saludos y homenajes provenientes de instituciones como la FIFA, y todos los equipos donde plasmó su magia, incluyendo al elenco rayado, que pese al correr de los años no se olvidan de artillero que rompió las redes más de 100 veces con la casaquilla de La Pandilla.

Fue precisamente el amor de los regiomontanos por Chupete que llevó a una aficionada del equipo a armarse de valor y enviarle un mensaje al delantero pidiéndole un saludo para su padre, quien estaba pronto a celebrar su natalicio. Pese a que la seguidora rayada envió la petición sin esperanzas reales de recibir una respuesta, el chileno la soprendió con algo mejor de lo que ella esperaba.

"La verdad no pensé que me fuera a contestar, pero sí me contestó. Hice un video con fotos de la familia y al final le puse la felicitación", comentó alegremente Sofía Quintanilla, quien además mostró la reacción de su padre al ver la pieza multimedia con las palabras de Suazo dedicándole un feliz cumpleaños. El emocionado hombre no podía creer lo que acababa de ver.

Chupete Suazo es tan grande, que sorprendió a este hincha de Rayados �� #PlanetaGol pic.twitter.com/1ajIJqcq7g — Pato Figueroa (@patopeloteros) May 12, 2020

"¿¡Qué!? ¡Ah ya cómo hicieron eso! ¿Es su voz? ¡Es su voz! ¡¿Cómo?!", dijo el aficionado rayado que no lograba dar crédito a lo que acababa de suceder y reía de forma nerviosa ante el saludo de su mayor ídolo del elenco regiomontano.

El registro compartido por Sofía Quintanilla en su cuenta de Tik Tok se viralizó rápidamente, y hoy ya alcanza 6,2 millones de reproducciones y cientos de comentarios alabando al delantero chileno por el hermoso gesto durante el cumpleaños de uno de sus fieles seguidores.

