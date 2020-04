Enrique Bonilla se defendió de las críticas sobre la desaparición del Ascenso

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se defendió de las personas que lo han criticado por haber eliminado la liga de Ascenso MX, y confirmó que a nadie le importaba la Segunda División hasta este anuncio.

"¿Cuántos programas de deportes pasaban los programas del ascenso? Ninguno ¿Cuántos pasaban los goles? Ninguno. A nadie le importaba hasta que se dio esta terrible situación y ahora sí todos son pro ascenso, ahora que queremos recomponer el camino donde todo el mundo salga beneficiado", aseguró el presidente en una charla con W Deportes.

Además, confirmó que el próximo viernes se llevará a cabo una reunión del Comité de la Federación Mexicana de Futbol, en donde votarán para que se haga oficial la eliminación del ascenso y descenso.

"El próximo viernes es el Comité Ejecutivo de la Federación. Si no se logra el 80 por ciento de aprobación para el cierre del ascenso y el descenso, entonces las cosas permanecen como están y los clubes de ascenso que pidieron ayuda seguirán en serios problemas y tendremos que trabajar horas extras el señor Álvaro Ortíz y un servidor para buscar la forma en que a todos los jugadores se les pague lo que se les deba por contrato", confesó.

Según el reglamento, es necesario que emitan su voto los representantes de cada categoría. La misma tiene un valor distinto según cada división. Se prioriza a los de la Liga MX.

"En el futbol hasta que no se da la votación final nunca sabes, pero nosotros estamos preparados como administración para actuar, ya sea con la aplicación del plan o sin la aplicación del plan. Nosotros estamos listos y por lo tanto no me preocupa", confirmó Enrique.

