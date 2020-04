Erick Torres reconoció estar en la etapa más complicada de su carrera en Tijuana

Erick Torres llegó a Tijuana luego de una amplia trayectoria entre los mejores equipos del futbol mexicano, por lo que todos esperaban que no tarde en rendir desde un primer momento. Sin embargo, la realidad marca que aún no ha podido explotar.

Torres apenas lleva 7 goles 37 partidos disputados, pero, si se ahonda en las estadísticas, se puede observar que únicamente en 18 juegos arrancó como titular. Por eso, él mismo se encargó de explicar los motivos de su rendimiento.

"Tuve muchos obstáculos en mi carrera. Me ha tocado estar arriba y abajo. Sobre todo, en Tijuana no tuve la racha positiva que hubiera querido”, reconoció el delantero de 27 años.

@erickestefano15 trabaja a tope con @Xolos. Levanta la mano en la escuadra fronteriza.

Erick le adjudica su rendimiento a la falta de continuidad: “No he tenido los minutos que yo quisiera tener, lo que ha sido una de las etapas más complicadas en mi carrera porque siento que a lo mejor podría haber tenido más minutos, pero se me ha complicado”, contó.

Sin embargo, Torres aún persiste en mejorar debido a que ya lo hizo en el pasado: “Siempre es mantenerte firme y seguir creyendo en ti mismo en que tienes la capacidad para lograrlo. He tenido momentos muy lindos en Chivas y en la MLS, que me fue muy bien. En Pumas y Cruz Azul no me fue de la mejor manera, pero tuve los minutos para hacer cosas importantes”, culminó.

