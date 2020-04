Está todo mal: gamer mexicano pide que la eLiga MX la jueguen profesionales

Ya van dos fechas desde que se lanzó la eLiga MX, torneo virtual de FIFA 20, en el cual compiten los 18 equipos de la Primera División Mexicana y cada uno cuenta con tres representantes.

Esto genero comentarios positivos, ya que hay mucha gente prendida y siguiendo de cerca este torneo. Pero también hubieron críticas a la competencia, y vinieron de jugadores gamers profesionales.

En una entrevista para ESPN, Hector Compeán, gamer profesional mexicano, sostuvo que el torneo lo debe jugar gente dedicada a esto, ya que los aficionados realizan sus apuestas y hay algunos futbolistas que para el FIFA no son tan buenos.

"Pensé que esa liga sería con jugadores profesionales de FIFA, no con jugadores de futbol. Por el simple hecho que hay jugadores que están apostando y hay jugadores que no saben jugar profesionalmente", mencionó el gamer.

Y continuó: "Vemos un 7-1 y alguien le apuesta al equipo representativo. Creo que debe ser con jugadores profesionales para que haya más batalla y los que apuestan puedan tener una mejor referencia para apostar".

Además, hizo referencia a que la gente conoce al jugador por cómo se desempeña en la cancha y no en el juego, eso puede jugarles en contra.

"No sabes si el jugador que maneja al América es bueno. Lo conoces como jugador, pero no en videojuego. Los que juegan profesionalmente FIFA tienen videos, referencias, los siguen muchos y saben si son buenos. Ahí se tiene esa referencia y no con uno que no sabes si juega videojuegos", finalizó.

