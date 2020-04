Ex Rayado se rindió a los pies de Rogelio Funes Mori: "Es el mejor delantero de la Liga MX"

No cabe ninguna duda de que Rogelio Funes Mori es uno de los delanteros más importantes de la Liga MX. Ya si es el mejor o no, seguramente dependa de los gustos de cada persona.

El que no dudó en asegurar esto fue Ángel Zaldívar, ex futbolista de Rayados, quien se rindió a los pies del Melli y admitió que aprendió mucho de él.

El tapatío declaró: "Te haces a la idea de que vas a competir con los mejores y el mejor delantero de la liga es (Rogelio) Funes Mori, es el que más goles metió el año anterior".

"Me ayudó mucho a elevar mi nivel futbolístico y me hizo crecer muchísimo, la etapa con Monterrey fue muy positiva y uno como mexicano quisiera llegar a estar cerca del nivel de esos extranjeros", confesó el atacante de la Franja.

Zaldívar finalizó su préstamo en Rayados en diciembre y Chivas, dueño de su pase, decidió cederlo a Puebla. "Para mí era importante tener participación, siempre me he caracterizado por ser una persona ganadora, y ahora en Puebla eso me llena de alegría de poder aportar, yo vengo a transcender a este equipo, a lograr cosas que antes no había conseguido", sentenció en entrevista con AS.

