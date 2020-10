Fabián Cubero fue acusado de no cumplir con la manutención de sus hijas

La enorme billetera y las políticas de contratación de varios futbolistas para que luego sean prestados a otros elencos y así financiar buena parte de su economía fueron moneda corriente en la última década en Tigres.

Por allí desfilaron futbolistas de diversos orígenes. Algunos triunfaron y otros quedaron en el camino. En este último grupo se encuentra el argentino Fabián Cubero, quien en las últimas horas fue acusado duramente por su exesposa Nicole Neumann.

Ante la noticia de que Cubero iba a tener un hijo con su actual pareja Micaela Viciconte, la modelo deslizó: "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico".

Neumann es una reconocida modelo argentina.

"Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer, con lo cual va a ser feliz para todos", agregó Neumann en su programa.

Cubero tuvo un paso mediocre por Los Felinos (Jam Media).

Cubero fue fichado por Los Felinos en diciembre de 2006, pero su estadía fue corta. En julio de 2008, el elemento pidió rescindir su contrato y fue adquirido por Vélez Sarsfield.

