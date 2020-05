Federico Mancuello eligió a Toluca por encima de Boca Juniors

Desde que José Manuel de la Torre se hizo cargo del plantel profesional, a Federico Mancuello le hacen falta minutos en Toluca. De hecho, en el actual Clausura 2020 de la Liga MX solamente entró como reemplazo en dos oportunidades, algo que no le solía ocurrir durante la era de Ricardo La Volpe.

¿Estará arrepentido de haber llegado a los Diablos Rojos? Y es que, durante una entrevista que brindó para Presión Alta de TyC Sports, el centrocampista argentino reveló cómo se dio su llegada a México y también que tuvo que rechazar a un gigante de su país y del mundo como lo es Boca Juniors.

"Estaba en Cruzeiro y Nicolás Burdisso me llamó por teléfono expresándome esta posibilidad. Obviamente, le dije que se trataba de un equipo muy grande, muy importante de Argentina y lo iba a tener en cuenta. Lo único que me pidió era tiempo porque estaba reestructurando el equipo", confesó el centrocampista.

Ante las idas y vueltas que presentó el Xeneize, se presentó la directiva de los Choriceros y terminó con el trabajo: "Salió la posibilidad de Toluca, me comuniqué con Nicolás y le expliqué. Me dijo que hasta el momento no se había podido desprender de los jugadores del plantel, necesitaba un poco más de tiempo y me agradecía por mi honestidad y sinceridad".

Sin continuidad, Mancuello continúa en Toluca pero ya sueña con un regreso, en un futuro, a Independiente: "Voy a volver cuando las cosas estén dadas, acomodadas para que sea un buen regreso y que todos los podamos disfrutar. Esta vez le agradecí a Dios por no haberme hecho volver porque estaría en lío. A corto plazo sería una locura, sabemos de los problemas que tienen los clubes, todos".

Lee También