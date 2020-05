Federico Mancuello es el jugador que más admira Leonardo Fernández en Toluca

Por lo mostrado durante las primeras diez jornadas del Clausura 2020 de la Liga MX, no quedan dudas de que Leonardo Fernández es el futbolista más influyente de Toluca. Luego de un paso por la Universidad de Chile, Tigres se lo prestó a los Choriceros y al poco tiempo de su llegada demostró todo su potencial.

"La ciudad es bastante tranquila, chica y eso es bueno, está lindo. El tema de la altura al principio jodía y estuve medio enfermo. Pero de repente lo sabés llevar", reveló el uruguayo en diálogo vía Instagram Live con Calefutboleros, demostrando que la adaptación le costó muy poco en su ingreso al equipo.

El centrocampista ofensivo llegó a un plantel tocado, con resultados negativos, pero supo en quiénes apoyarse para agarrar el ritmo lo antes posible. De hecho, confesó que hay un elemento dentro del plantel de los Diablos Rojos que es el que más admira por su forma de jugar.

"Federico Mancuello me encanta como juega. La visión y la tranquilidad que tiene, la paciencia, la calidad. Es un jugador muy bueno. Yo siempre le digo a mi novia que me sorprende. Intento tener esa tranquilidad y no puedo", reveló el charrúa sobre las cualidades técnicas de su compañero.

Desde la llegada de José Manuel de la Torre que el argentino no tiene continuidad. De hecho, en el semestre actual solamente pudo sumar 25 minutos en dos encuentros, algo que seguramente no esté en sus planes teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo en los clubes donde estuvo.

