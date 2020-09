Fernando Tobio le levantó la demanda a Toluca y llegó a un acuerdo por su contrato

Aunque no terminó, el mercado de pases de verano fue realmente movido para Toluca. No solo hubo altas y bajas considerables para afrontar el Guard1anes 2020 de la Liga MX, sino también un escándalo protagonizado por la directiva y por Fernando Tobio, quien ventiló una situación desagradable en redes.

A través de su cuenta personal de Instagram, el defensa central argentino reveló que las autoridades de la institución mexiquense lo obligaron a entrenar mientras se recuperaba por haber contraído coronavirus. De hecho, aseguró que hubo malos tratos durante lo que fue su recuperación en un centro médico.

"Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días. No tenía síntomas y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Al quinto día me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta y cuerpo. Me hicieron irme al hispital de urgencia para hacer estudios en los pulmones", le confesó a Marca Claro.

Ante esa situación, los Diablos Rojos optaron por dejar libre al zaguero y este amenazó con realizar una demanda judicial solicitando que le abonen todos los meses de contrato que le faltaban por cumplir. Finalmente, después de varias semanas, ambas partes lograron el bien común.

Fernando Tobio llegó a un acuerdo con Toluca, tras hacer público que estuvo entrenado con Covid-19.



El zaguero retiró la demanda que había impuesto por incumplimiento de contrato. El club le pagará parte del año de contrato que le restaba con los Diablos. — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) September 3, 2020

"Fernando Tobio llegó a un acuerdo con Toluca tras hacer público que estuvo entrenando con Covid-19. El zaguero retiró la demanda que había puesto por incumplimiento de contrato. El club le pagará parte del año de contrato que le restaba con los Diablos Rojos", confirmó Adriana Maldonado en Twitter.

