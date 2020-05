Fernando Villalpando, campeón de goleo en Nicaragua ruega ayuda para volver a México

Fernando Villalpando, delantero azteca de apenas 23 años, hizo historia luego de conquistar el campeonato de anotaciones en Nicaragua con 10 tantos en la fase regular junto a su equipo CD Walter Ferretti. Y es que la liga de aquel país no se detuvo pese a las advertencias por la veloz expansión del coronavirus, permitiendo que en medio de la crisis sanitaria, un mexicano surgiera como campeón de goleo en la "Liga Primera". Hoy su realidad es dramáticamente distinta.

El pasado fin de semana, más de tres meses después de que la mayoría de los países decidieran entrar en cuarentena, la presente temporada de la liga nicaraguense llegó a término, algo que ha generado enormes dificultades a los profesionales aztecas que allí militaban y que hoy buscan desesperadamente una manera de retornar a México. Entre ellos, Villalpando, quien habló en exclusiva con Bolavip.

"Por el momento me encuentro viviendo en la capital, Managua. Bien, intranquilo... un poco intranquilo con la incetidumbre de cómo y cuándo podremos volver a nuestro país", aseguró el canterano del Toluca, que representa a Fabrizio Távano y Taufic Guarch, del Real Estelí, y otros seis jugadores mexicanos en las tratativas para solicitar ayuda a las autoridades.

"Yo me contacté directamente con la embajada de México acá en Nicaragua y bueno, ellos me hicieron saber que no es posible salir del país de ninguna manera, entonces estamos a la espera de que alguna de las fronteras se abra y nos den autorización de pasar ya sea via terrestre o via aérea pero tratar de llegar a México lo más antes posible", aseguró el goleador.

Y es que Villalpando y sus compatriotas han trabajado sin cesar buscando maneras de retornar a su país: "por ahí nos estamos moviendo todos. Cada quien hace su posibilidad de investigar y estar atentos a cualquier cosa" y agregó: "estamos unidos para que al momento de que se abra alguna frontera tratar de irnos todos juntos".

El drama del jugador azteca no sólo radica en no poder volver a tierras mexicanas, sino también en estar separado de su familia: "ellos están en México, guardándose en cuarentena y esperando que yo regrese... que regrese bien y sea lo más antes posible".

La compleja situación de Villalpando también se ha extendido a lo deportivo, ya que debido a la contingencia, una renovación contractual con el Walter Ferretti de Nicargua se ve lejana: "termino contrato y por el momento no he decidido qué será lo que venga en mi vida y no he tomado una decisión", y agregó: "será cuando regrese a México para tomar una decisión junto a mi familia y mi representante".

En su país natal el panorama en lo profesional tampoco se ve tan claro, ya que el joven delantero dejó de pertenecer al equipo que lo formó: "no, ya no pertenezco a Toluca. Ya terminé yo con ellos. De hecho ahora termino contrato con Grupo Pachuca pero bueno", y reveló: "sé que hay ofertas. Sé que hay opciones para regresar a la Liga MX, pero la verdad no me he sentado a valorarlas. Será hasta que llegue a México".

Pese al duro momento que Fernando y sus compatriotas viven varados en Nicaragua debido a la pandemia por coronavirus, el artillero no pierde el norte: "tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel mundial", dijo, e hizo un llamado de auxilio: "quien nos pueda ayudar, de la manera que nos pueda ayudar, se los agradeceríamos muchos para buscar alguna alternativa de cómo volver al país lo más pronto posible".

Fernando Villalpando inundó las páginas de la prensa azteca luego de consagrarse campeón del goleo en la Liga Primera, pero hoy el jugador hace a un lado su éxito deportivo para enfocarse en algo más grande: poder regresar a los brazos de sus seres queridos en México, a como de lugar:

"Si de alguna manera ellos (autoridades mexicanas) pueden ayudarnos u orientarnos de cómo poder vovler al país lo mñas pronto posible, pues se los agradeceríamos... la verdad", y remató con una decidora frase: "estamos dispuestos a cualquier cosa para que nos ayuden a volver al país lo más rápido posible".

Al día de hoy, la única ayuda que han recibido Fernando y su colegas aztecas ha sido una carta salvoconducto enviada por la Federacion de México a Honduras, El Salvador, y Guatemala, la cual simplemente fue rechazada dejándolos a la deriva y esperando, literalmente, un milagro.

