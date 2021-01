Christian Tabó no llegará a Cruz Azul y seguirá en Puebla

Juan Reynoso fue presentado en Cruz Azul hace menos de una semana y ya vivió varias decepciones. En primer lugar, uno de los delanteros que servía para rellenar el plantel terminó saliendo libre por pedido expreso a Jaime Ordiales, mientras que su principal pedido para el mercado de fichajes no podrá ser.

El entrenador peruano pidió a Christian Tabó para que sea el único refuerzo del Guard1anes 2021, aunque el extremo izquierdo no podrá llegar a La Máquina. ¿Por qué motivo? Es simple: Puebla lo alineó como titular y tendrá minutos en el duelo de La Franja ante Chivas de Guadalajara.

Como bien reza el reglamento de la Liga MX, un futbolista que firma planilla para cualquier equipo no puede volver a jugar en otra institución durante el mismo torneo. Es decir, lo que lo de Tabó hacia Cruz Azul fue una ilusión que solamente duró algunos días y deberá esperarse seis meses para volver a hacer un intento.

El uruguayo Christian Tabó va de titular ante @Chivas ... pic.twitter.com/b8Yi1ZIDL7 — Diana Ballinas (@DBallinas) January 9, 2021

El enojo de Puebla con Cruz Azul

Jaime Ordiales no se movió como corresponde. De acuerdo a la información de Mediotiempo, el directivo intentó contactarse directamente con el futbolista, omitiendo a los directivos de Puebla. Sin dudas, ese movimiento no cayó nada bien y no estuvieron dispuestos a negociar.

De esta manera, Cruz Azul continúa sin refuerzos de cara al Guard1anes 2021 y, de hecho, se puede afirmar que tiene menos elementos que el año pasado. Jonathan Borja y Milton Caraglio se fueron de La Máquina, mientras que la única cara nueva es la de Juan Reynoso, quien llegó para reemplazar a Robert Dante Siboldi.

