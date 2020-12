América habría intentado contratar a Javier Aguirre antes de la Concachampions

Después de la salida de Antonio Mohamed, la directiva de Monterrey se tomó varias semanas para analizar las distintas alternativas y decretar un verdadero bombazo para la Liga MX. Realizó una jugosa oferta económica para Javier Aguirre y, días después, lo anunció y lo presentó como su nuevo entrenador.

"Quería seguir viajando. Soy sagitario. Y Silvia (su esposa) me paró, tenía un contrato cerrado en Japón y me había entrevistado con dos equipos de la MLS, pero ella me dijo que se cansó de viajar. Entendible por tener 20 años fuera de casa", aseguró el Vasco en una entrevista que mantuvo con Marca Claro.

Sin embargo, y de acuerdo con la información de Fernando Cevallos, los clubes asiáticos y estadounidenses no fueron los únicos que hicieron un intento por el experimentado estratega. América también intentó ficharlo después de la dolorosa eliminación ante las Chivas en el Guard1anes 2020.

��América�� Previo a la #Concachampions buscaron técnico pero NO pudieron igualar o mejorar la oferta de Rayados a Javier Aguirre... Hoy el futuro de Miguel Herrera parece más incierto tras la derrota con LAFC — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 20, 2020

"Previo a la Concachampions buscaron técnico pero NO pudieron igualar o mejorar la oferta de Rayados a Javier Aguirre... Hoy el futuro de Miguel Herrera parece más incierto tras la derrota con LAFC", reveló el periodista de BeIN Sports a través de su cuenta personal de Twitter este sábado por la noche.

��️| ''Es un equipo ganador, protagonista y exigente, estoy preparado y el plantel está muy completo'', Javier Aguirre ��#ComentarioRayado ��#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/mpBwjKucHT — Rayados (@Rayados) December 11, 2020

Tras la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, si las Águilas deciden darle salida al Piojo tendrá un gran problema. Y es que, a pocas semanas del inicio del Guard1anes 2021 no quedan muchos entrenadores de renombre que estén disponibles para iniciar una pretemporada en lo inmediato.

