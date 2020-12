Decisión tomada: qué hará Santos Laguna con Gael Sandoval y Josecarlos Van Rankin

Mientras el Club Universidad Nacional y León se preparan para jugar la gran Final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, el resto de equipos ya trabajan con la cabeza puesta en lo que será el Clausura 2021. Chivas y Santos Laguna, por ejemplo, se mueven en el mercado de pases y se encuentran armando sus plantillas de cara a una nueva temporada.

Justamente estas instituciones tienen elementos en común. Gael Sandoval y Josecarlos Van Rankin jugaron a préstamo para los Guerreros y el 31 de diciembre se les termina el vínculo con dicha escuadra, por lo que deberán regresar al Deportivo Guadalajara. Sin embargo, no serán tenidos en cuenta y se abre una gran incógnita.

Josecarlos Van Rankin, sin lugar en Santos y Chivas para 2021 (Getty Images)

La directiva del Rebaño Sagrado ya le comunicó a estos dos jugadores que no tienen lugar en el club para el 2021, por lo que deberán buscarse un nuevo destino. Con esta información, se esperaba que Santos Laguna busque una nueva cesión por ellos, pero esto es algo que está lejos de suceder.

Julio Furch dijo que lo empujaron a tomar la decisión de abandonar Santos Laguna. ���� https://t.co/ySU2Fq1ZFP — Bolavip México (@BolavipMex) December 9, 2020

Tal como reveló Dante Elizalde, presidente de los Laguneros, Gael Sandoval y Josecarlos Van Rankin no volverán a vestirse de verde y blanco: "No, nosotros estaríamos terminando el préstamo de ambos jugadores y no se va a renovar la opción para convertirlas en definitivas". De esta manera, dejó en claro que no intentarán renovar el préstamo ni comprar los derechos federativos de los jugadores mencionados.

Santos se sigue desarmando

En la jornada de ayer se anunció de manera oficial la salida de Julio Furch, quien es nuevo refuerzo de Atlas. Además, Brayan Garnica también se marcharía al Rojinegro y por el momento el club no confirmó ninguna llegada. Eso sí, recupera a un gran futbolista para el Clausura: Brian Lozano.

