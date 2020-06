¿Fichar por Rayados o retirarse? La sorpresiva respuesta de Jürgen Damm

Hace algunos meses ya conocemos que Jürgen Damm continuará su carrera lejos de Tigres UANL, club que tantas alegrías le brindó en estos últimos 5 años. A pesar de no haber confirmado en qué equipo jugará, sería en la Major League Soccer.

En una entrevista con el Youtuber Zabalive, español fanático de Rayados, el extremo de 27 años se enfrentó a su conocida sección "5 preguntas incómodas", en donde tuvo que responder una muy picante: ¿fichar por La Pandilla o retirarse?

Damm con la playera de Tigres (JAM Media)

"Retirarme 100%. Así no tuviera un peso me retiraría, te lo juro. A mis papás les va muy bien, son empresarios. Yo he invertido muy bien mi dinero y no tengo necesidad de ir a un club al que no quiero ir", confesó el jugador Felino.

Más adelante, sabiendo que esto se puede malinterpretar, explicó que a pesar de no querer vestir dicha playera "respeto mucho a Rayados, al América y a todos. Hablando profesionalmente, nunca jugaría ahí. Soy Tigre de corazón".

"No, nunca tuve diferencias con el Tuca. Es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera. Estuvo lo de la famosa conferencia, pero para nada. Tengo una gran relación con él y con su familia. Ha sido una persona muy importante para mí y le agradezco muchísimo", admitió Damm más adelante.

