Finalmente, no habrá sanción para Jonathan Orozco

Los 12 elementos que arrojaron positivo del COVID-19 fueron un detonante importante para que, después de especular hasta último momento, la Liga MX sea suspendida. El más cuestionado por las formas fue Jonathan Orozco.

Luego de que ataquen al portero por no respetar el confinamiento y organizar una reunión en su casa en los últimos días, José Riestra confirmó que el club no lo sancionará en una entrevista que brindó para TUDN.

"Realmente él no abandonó la cuarentena en su casa. Reconoció su error públicamente, ¿por qué buscar una repercusión? Él sabe que se equivoca, no es sencillo reconocer. Hemos llegado a una plática con él, y la sanción no llevará a una solución", comentó el director de Futbol de Orlegi Deportes.

��ÚLTIMO MOMENTO��



Se cancela el #Clausura2020 y se le pone fecha al inicio del próximo torneohttps://t.co/zHPisL8ptD — Bolavip México (@BolavipMex) May 22, 2020

"Tuvimos una llamada con los 12 jugadores, los 12 casos no tienen que ver uno con el otro, entre ellos no coincidieron ni se juntaron. Jonathan explicó bien su situación. Tuvo un error en su casa, con su familia", agregó.

Por otra parte, el directivo se manifestó a favor de la suspensión del futbol mexicano, puesto que "es por el bien común y así lo recibimos en Grupo Orlegi".

Lee También