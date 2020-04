Fue una travesía: así logró Jimmy Lozano conseguir el jersey de Zidane

El 31 de agosto de 2004 es una fecha inolvidable para los aficionados de Pumas. Fue el día en que el equipo que en ese entonces dirigía Hugo Sánchez -ídolo de la Casa Blanca- le ganó por 1-0 a Real Madrid y consiguió el Trofeo Santiago Bernabéu. ¿El gol de la victoria? Lo marcó Israel Castro. Incluso, el encuentro fue disputado en el propio estadio Santiago Bernabéu, donde una multitud vio a los Auriazules alzar el título.

Pero dicha jornada no sólo quedó en la memoria de todos los fanáticos de los Universitarios sino también en la de Jaime Lozano. El defensor no sólo celebró la conquista sino también un gran obsequio: el jersey de Zinedine Zidane. Pero claro, para conseguirlo, debió volver loco al francés durante el encuentro y también fuera del campo. Como si fuera poco, hasta se perdió la premiación del Torfeo Santiago Bernabéu.

Zidane se cruza con un Lozano atento en la marca.

Lozano, quien ahora se desempeña como entrenador del Tri Sub-23 de México, contó cómo hizo para obtener la piel de su ídolo: "Quedaban 15 minutos para que terminara el partido, era un tiro de esquina para nosotros y yo marcaba a Zidane. Yo tenía que rematar. Lo marcaba y le decía: 'Al final me puedes dar tu playera, por favor'".

Pumas venció 1-0 al Real Madrid de Zidane, Roberto Carlos, Beckham y Figo, entre otros

"Me volteaba a ver y me veía el número y me decía 'Sí, sí'. Después me tocaba defenderlo, 'por favor me puedes dar tu camisa'. Y él me decía: 'Sí, ya te dije que sí, te la doy afuera'. Al final me voy siguiéndolo como un niño recogebolas que va tras Zidane y le digo: '¿Me la puedes dar?'. Y me dijo: 'Acá adentro te la doy'. Y una vez que llegamos a los vestidores se la quitó, se puso la mía, se fue y listo", agregó Jimmy, quien obtuvo tres títulos con Pumas.

Zidane se lamenta tras la derrota con Pumas.

