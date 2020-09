"Funes Mori hoy no es convocable": Gerardo Martino

Cada vez falta menos para que la Selección de México vuelva a competir, luego de un largo tiempo sin actividad. Uno de los temas en relación al Tri fue la posibilidad de que el argentino Rogelio Funes Mori pueda ser convocado por Gerardo Martino, debido a la modificación de los estatutos de FIFA.

En la conferencia de prensa de este jueves, donde el Tata presentó a los convocados para el amistoso de este miércoles frente a Guatemala, el entrenador se refirió a la particular situación del Mellizo, quien iniciará los trámites de ciudadanía mexicana.

"Funes Mori hoy no es convocable, en el momento que él termine su documentación y conforme su deseo, puede ser tomado en cuenta. Seguramente lo tendremos, porque será un futbolista considerado de los convocables. Hoy nada de eso puede pasar", explicó Gerardo Martino.

"Yo convoco jugadres que legamente estén en condiciones de integrar a la Selección y que aportes. Cuando ocurra, tomaré la decisión. No me gusta hablar de naturualizados o no, yo convoco jugadores con posibilidades de ser convocados", agregó.

Mientras tanto, el delantero continúa entrenándose en Rayados de Monterrey, donde necesita volver a convertir y dar pelea en la tabla de goleo del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

