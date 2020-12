Chofis López reveló qué equipo está interesado en sacarlo de las Chivas

Por una cuestión pura y exclusivamente ligada a las indisciplinas, Chivas de Guadalajara determinó dejar de contar con Dieter Villalpando, José Juan Vázquez, Eduardo López y Alexis Peña a partir del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Pero en algunos casos está costando encontrarles acomodo por sus antecedentes...

A diferencia del resto, el Gallito recibió una propuesta por parte de los Diablos Rojos del Toluca y, de hecho, ya fue presentado como el nuevo refuerzo para Hernán Cristante de cara al siguiente semestre. ¿Qué hay con la Chofis? Al momento nada oficial. Sin embargo, dejó declaraciones que se refirireron a su futuro.

"No he hablado con él (Ignacio Ambriz), ni con nadie de ellos. Nada más por ahí me dijeron que hay interés de León, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto. Hay que esperar un par de días para ver a dónde podemos ir", expresó el volante creativo en una entrevista que le brindó este fin de semana al canal de YouTube Peloteros PQ.

De existir un interés real por parte del conjunto de Guanajuato habrá que esperar a que termine su participación en la Liguilla del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Luego de eso, con la planeación de la pretemporada, se verá si el equipo norteño acelera para intentar quedarse con la carta de la Chofis.

Mensaje a la directiva de Chivas

"Hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres, pero ya no me importa. Yo me estoy preparando para lo que viene", expresó el volante creativo, reclamándole a la directiva, en la misma plática con Peloteros PQ.

Lee También