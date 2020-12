¿Cuál es la situación actual de Emmanuel Gigliotti con Toluca?

León se consagró campeón del Guard1anes 2020 de la Liga MX y demostró por qué fue el superlíder de la tabla general de posiciones durante casi toda la fase regular. Pumas UNAM se la puso difícil en los últimos dos partidos, pero apareció Emmanuel Gigliotti aportando sus goles tanto en la ida como en la vuelta.

"Es una revancha. No había sucedido lo que yo quería cuando me tocó llegar a Toluca y lo mejor que me pudo haber pasado este año fue cambiar y llegar a un equipo que juega realmente bien al futbol", declaró el argentino en una entrevista con Fox Sports después de la ceremonia de premiación en el Nou Camp.

"LO MEJOR QUE ME PUDO HABER PASADO ESTE AÑO ES CAMBIAR DE EQUIPO"#LUPenCasa Así se expresó Emmanuel Gigliotti sobre su llegada a León, proveniente de Toluca, para conseguir el campeonato del Guard1anes 2020



La realidad marca que el Puma aún es futbolista perteneciente a los Diablos Rojos y su estadía en el cuadro de Guanajuato es temporal. ¿Podría tener una nueva oportunidad en el conjunto mexiquense? Juan Carlos Cartagena habló sobre todos los detalles de la situación actual del atacante sudamericano.

"Sí podría regresar, incluso antes del año. Porque dentro de este préstamo hay una posibilidad de que en el momento que Toluca lo requiera pueda volver a la institución. Va a depender de varios factores, uno de ellos que Hernán Cristante diera el aval y que la directiva lo pidiera", aseguró el periodista de TUDN.

Sin embargo, la misma fuente entendió que habría una parte negada: "Hay algo importante: las declaraciones que hizo que a gran cantidad de los aficionados de Toluca no les agradó. De aquí interpreto otra cosa, y es que Emmanuel Gigliotti no quiere regresar".

