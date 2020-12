Medios africanos ponen a Latif Blessing en el radar de Tigres UANL

Después de la goleada 3-0 ante Olimpia en Orlando, Tigres UANL está listo para disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC. Pero mientras los conducidos por Ricardo Ferretti están en Estados Unidos pujando por el título internacional, la directiva del elenco de Nuevo León se encuentra planeando el Guard1anes 2021 que iniciará el segundo fin de semana de enero.

Para suplir la reciente baja de Eduardo Vargas, quien fue contratado por Atlético Mineiro de Brasil, los Felinos anunciaron la llegada de Carlos González. El delantero paraguayo fue una de las grandes figuras de Pumas UNAM en el reciente semestre y ahora llevará sus goles a Monterrey, buscando convertirse en el socio y compañero ideal para André-Pierre Gignac.

¿Habrá más altas en el conjunto regiomontano? Fuera de la posibilidad de fichar algún lateral por la izquierda, en los últimos días comenzó a circular la información de que el apuntado sería Latif Blessing. Sports World Ghana, medio de comunicación africano, fue el que reveló el supuesto interés del cuadro mexicano.

En la temporada 2020 de la Major League Soccer, el atacante de 23 años sumó 1991 minutos en 24 partidos con Los Angeles FC. Fue titular en 21 oportunidades y le marcó dos goles a San Jose Earthquakes y Seattle Sounders. Además, marcó el sábado en la victoria 3-1 ante América por Concachampions.

Aún no existe oferta formal

"No hay nada de eso. Algunas páginas simplemente publican historias. No hay nada cierto de eso. Latif Blessing es un jugador importante y no hay negociacioes ni pláticas con Tigres", expresó Bob Bradley en conferencia de prensa, dejando en claro que, al momento, ningún directivo del elenco de Nuevo León se acercó a las autoridades del club de Estados Unidos para platicar sobre el joven delantero.

Lee También