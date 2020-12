América nunca le hizo una oferta a Antonio Valencia, refuerzo de Querétaro

El mercado de la Liga MX ya es una realidad y, cuando se pensaba que las incorporaciones iban a ser un poco deslucidas debido a la situación económica mundial que dejó la pandemia del Coronavirus, Querétaro dio una grata sorpresa con una contratación estelar. Antonio Valencia, quien supo ser estrella en el Manchester United durante diez años, jugará en México.

El ecuatoriano fichó por los Gallos Blancos de cara al Clausura 2021, pero bien pudo haberlo hecho por el América. Antes del comienzo del Guard1anes 2020, Valencia fue ofrecido a las Águilas después de su paso por Liga de Quito, pero finalmente su llegada nunca se llevó a cabo por motivos que Miguel Herrera se encargó de explicar.

"A ver, es un jugador de casi 35 años, ¿no? No tengo nada con que tenga esa edad, al contrario, pero no va con la política de la institución con relación a los fichajes. Ya hablamos con Santiago (Baños, el Presidente Deportivo) que hay que darles prioridad a los jóvenes y no pues traer por traer...", enfatizó en aquella oportunidad.

¿Hubo negociaciones para que vinieras al América?



"Fueron comentarios que salieron, pero no fue nada serio ni concreto" : Antonio Valencia



��En exclusiva para @Lineade4TUDN

Antonio Valencia descartó haber tenido una oferta del América

Uno de los dichos extraoficialmente era que el histórico jugador no habría aceptado una oferta económica de América y por eso no se dio su llegada. No obstante, Valencia confesó en TUDN que dicha oferta nunca llegó: "Fueron comentarios que salieron, pero no fue nada serio ni concreto".

Sin dudas que Antonio Valencia le dio la razón a la frase del Piojo de aquel momento. La política de contratación le costó al América una disputa con Paul Aguilar, ya que no quisieron renovarle por un tiempo determinado, a pesar de que sea una leyenda de la institución, por lo que terminó saliendo y de las formas inadecuadas.

