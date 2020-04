Gerardo Melin dijo que no volvería a convocar a Carlos Vela y Chicharito Hernández no le puede aportar nada más al Tri

Gerardo Melin hace 15 años trabaja en TV Azteca y llegó al periodismo deportivo porque no pudo ser un futbolista profesional, algo que le dolió mucho darse cuenta.

Sin embargo, encontró como reportero la manera de seguir estando cerca del deporte que tan ama que es el balompié nacional.

“Todavía le falta demostrar a la selección dirigida por (Gerardo) Martino. Al propio técnico que no sea solamente labia y que de verdad se ponga a trabajar bien para que al final cumpla con los objetivos que le planteó la federación”, expresó Gerardo Melin a Bolavip al analizar la actualidad del Selección Nacional de México.

- Actualmente el Ascenso MX vive momentos muy difíciles, ¿qué opina al respecto?

“Hay que ponerse del lado de los dos frentes de batalla. Uno que es el empresarial que quiere modernizar, el que quiere hacer otra categoría para hacerla más vendible para buscar un desarrollo del futbolista joven. Y está la otra parte del futbolista que ya no entra en ese reglón que seguramente no alcanza porque con su edad no entran en esa liga de desarrollo y va perder una fuente de empleo. La verdad que se hace tan complicado entender las posturas que al final lo que creo, la verdad, es que mientras venga un desarrollo y un crecimiento importante de nuestro futbol, que lo merece, pues adelante. Y espero que esa gente ahora está pensando que no va a conseguir esa fuente de trabajo que vaya hasta a lo último para mantenerlo porque al final es un empleado.

- ¿Y futbol mexicano puede desarrollarse más o no se quiere?

“Si, pero necesita de buena inversión, de buenas estrategias, de buenas ideas de gente que ellos elijan. Los mejores capacitados para poder llevar adelante el proyecto. Necesitan darle su tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero si lo pueden hacer”.

-Hablando de desarrollo, ¿cuál es su análisis de selección que es dirigida por Gerardo Martino?

“En números la verdad le ha ido muy bien. En juego ahí va. Lo que espero es que no sea un vende humo porque nos han llegado técnicos acá que traen un gran cartel y no se alcanza el objetivo que es la copa del mundo y el mentado y desastroso quinto partido con México.

- Desde lo números bien, ¿pero desde el juego?

“Si lo vemos por los números creo que le va muy bien, si lo vemos por la propia calidad juego todavía le falta demostrar a la selección dirigida por Martino. Al propio técnico, que no sea solamente labia. Que de verdad se ponga a trabajar bien para que al final cumpla con los objetivos que le planteó la federación”.

- ¿Y qué sería trabajar bien?

“Ser un hombre que se dedique al cien por ciento a la selección. Que decida los jugadores que son capaces para estar con un equipo, con una selección nacional. Que nos se deje llevar por el promotor, que se olvide de todo eso y que elija a los jugadores adecuado que los haya visto, los haya llevado para estar en contacto cara a cara en cada entrenamiento. Que sea un hombre a pleno a entregar su estrategia, su capacidad, su talento con los futbolistas. Que de verdad transmita su conocimiento”.

Melin no anduvo con vuelta con Carlos Vela y Chicharito Hernández.

- Comentas que puede ser influenciado Martino por un dirigente o un promotor para poner a equis jugador, ¿pasa o puede llegar a suceder?

“Pude ser que pase. Lo que le pido al técnico es que no se deje. Que sea firme en sus decisiones porque es un entrenador que ha pasado por el Barcelona y que tiene muy metido su juego. Puede ocurrir, pero espero que no de el brazo a torcer”.

Melin frena, respira, piensa y vuelve a responder. Maneja cada respuesta como si un fue creativo, aunque él se haya destacado en sus años mozos de defensa.

“Si yo fuera el técnico de la selección yo no llamaría nunca más a Vela. Vela es un tipo con un carácter raro porque hoy te puede decir una cosa y resulta que te dice otra”, opina el reportero de TV Azteca al hablar de la relación del jugador formado en Chivas y el Tri.



- Mencionas que Gerardo Martino tiene muy arraigado un juego muy particular. ¿Tiene México los interpretes para llevarlo adelante?

“Tenemos futbolistas muy buenos. Futbolistas que están en Europa, no en los mejores equipos. Muchos de ellos no son titulares, no suman minutos con sus respectivos planteles. Son buenos para el mercado de la Concacaf. Martino, como todo técnico, tiene que adaptarse a la calidad de juego que tiene el mexicano y no tratar de improvisar algo porque a lo mejor no va encontrar esa forma o ese estilo de juego. Tiene que estar muy consciente de eso porque sino va a ser otra fracasada y otra frustración más como cada cuatro años”.

- Te llevo al terreno de los jugadores, ¿Hace bien Martino en decirle a Vela que si quiere estar en los Juegos Olímpicos debe también participar en la Selección Mayor o debería ser más blando y después charlar ese tema con el jugador?

“Martino está muy bien. Si yo fuera el técnico de la selección yo no llamaría nunca más a Vela. Vela es un tipo con un carácter raro porque hoy te puede decir una cosa y resulta que te dice otra. Es un jugador con una gran capacidad. Tiene una técnica envidiable. Marca goles de videojuegos. Pero si al final el tipo no quiere estar porque le cuesta el tema de que su popularidad este cuestionada y para eso que no esté”.

- ¿Y Chicharito Hernández debe seguir siendo convocado? ¿Le aporta algo más al Tri?

“De que puede seguir siendo llamando pues sí. Es un jugador que puede todavía pude estar con México, pero ya no es el mismo Hernández. Ya no esta en su mejor forma física. Ya su prioridad no es el futbol, ya él lo que quiere es grabar un programa, salir en sketch. Ya no está en su cabeza el futbol. ¿Puede ser elegible en la selección? Pues claro que puede porque Martino dijo que no le cerraba la puerta a la selección. ¿Puede ser titular en la selección? no porque por encima de el ya hay un par de futbolista que lo han rebasado como Raúl Jiménez y Macias. El seguirá siendo un tipo que tiene un récord de goles en la selección y bien por él. Pero creo que ya no le puede aportar gran cosa a México.

- Acabas de nombrar a Raúl Jiménez, ¿esperabas esta actualidad en el Wolverhampton?

“Creo que muchos no. Pero algunos, me sumo a esos algunos, sí porque lo vimos crecer en América. Porque vimos de lo que era capaz este muchacho, porque es un tipo que va por todas. Es un cuate que no se guarda nada en el partido. Porque técnicamente es bueno. Porque además sabe estar en al área y sabe salir a hacer jugadas de gol porque es un tipo que te puede dar pases de gol. Es una maravilla lo de Jiménez. Muchos toman como un chiste de que puede estar un mejor equipo que el Wolverhampton. Yo soy un creyente que puede estar en cualquier equipo de los que tu me hables de los grandes. Hace poco salió un supuesto interés de Real Madrid. Por qué no puede estar si el tipo a demostrado que es un tren, que es un toro. Yo creo que puede estar en un equipo top de cualquiera de las ligas.

Melin opina que Raúl Jiménez debe ir a un equipo grande de Europa.

- Si lo tuvieras enfrente le decís que vaya.

"Si me pregunta le diría vete. Ve, busca competir y lánzate. Atrévete. Neta ve y atrévete. Se un loco que vas en busca de más gloria, de más goles, que busca jugar en un equipo de gran calidad. Neta ve. Porque si sigue quedando en el Wolverhampton, sigue siendo un equipo de media tabla. Pero el tendría que dar ese salto ya. Estuvo en Atlético, pero llegó muy chamaco. No es el mismo Jiménez.

- ¿Qué piensas del joven Diego Lainez?

Él tiene que mudarse de ahí. Él se equivocó en aceptar al futbol de España. No era la forma de ir a la liga de las estrellas. Él se va porque le deslumbra el dinero, porque la familia lo avienta al mejor contrato. Pero Tenía opción de ir a Holanda, sino estoy mal tenía chances de ir al Ajax. El necesitaba de mucha formación europea y después dar el salto porque de verdad es muy bueno. Pero hoy es uno más del montón y parece que tiene que regresarse a México porque no tiene cabida en el Betis ni en ninguno de España. Tendría que buscar otro futbol. Holanda, maravilloso. Después que le pegue a otra liga.



