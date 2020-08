Guard1anes 2020: así están la tabla de posiciones previo a la jornada 3

El torneo Guard1anes 2020 continúa su marcha a pesar de la pandemia del coronavirus y los distintos contagios que han registrado los clubes de la Liga MX. Este jueves 6 de agosto se pondrá en marcha la tercera jornada del certamen con los primeros 2 partidos de la fecha en horario nocturno.

La tabla de posiciones del Guard1anes 2020 cuenta con 2 líderes previo al inicio de la jornada 3. América y Pumas son los únicos equipos de la Liga MX que ganaron en sus primeras 2 presentaciones, por lo que lideran la tabla con 6 puntos cada uno, aunque las Águilas se ubican por encima debido a su mejor diferencia de gol.

Puebla completa el podio con 4 unidades y Tigres estaría completando los 4 equipos clasificados directamente a los cuartos de final de la Liguilla. Por su parte, los clubes que se estarían llevando hoy un boleto al repechaje serían: Cruz Azul, Juárez, León, Monterrey, Santos Laguna, Toluca, Tijuana y Atlético de San Luis.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 2 6 2 PUMAS UNAM PUMAS 2 6 3 PUEBLA PUEBLA 2 4 4 TIGRES UANL TIGRES 2 4 5 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 2 4 6 JUÁREZ JUÁREZ 2 4 7 LEÓN LEÓN 2 4 8 MONTERREY MONTERREY 2 3 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 2 3 10 TOLUCA TOLUCA 2 3 11 TIJUANA TIJUANA 2 3 12 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 2 1 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 2 1 14 PACHUCA PACHUCA 2 1 15 GUADALAJARA GUADALAJARA 2 1 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 2 1 17 ATLAS ATLAS 2 0 18 NECAXA NECAXA 2 0

La tecera jornada del Guard1anes 2020 se abrirá este mismo jueves 8 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) con el duelo entre Pachuca y Querétaro en el Estadio Hidalgo. A continuación, Tijuana recibirá a Tigres en el Estadio Caliente a las 21:06 horas (19:06 hora local).

La acción continuará el viernes con el enfrentamiento entre Necaxa y América a las 19:30 horas en el Estadio Victoria, seguido de Mazatlán vs Toluca a las 21:30 horas en El Kraken. La jornada se completará el fin de semana con los partidos del sábado -Monterrey vs Santos a las 19:06 horas en el Estadio BBVA y Chivas vs Puebla a las 21:00 horas en el Estadio Akron- y del domingo -Pumas vs Juárez a las 12:00 horas en CU y Atlético de San Luis vs Atlas a las 19:00 horas en el Alfonso Lastras-.

