Guede confirma los nombres de los próximos tres refuerzos que llegarán a Tijuana

Culminado su ciclo al mando de Monarcas Morelia, el futuro de Pablo Guede pasó a ser una de las grandes incógnitas del futbol mexicano. Habiendo tenido un paso relativamente positivo al club que se transformó en el Mazatlán FC, a la mesa de negociaciones del DT argentino arribaron varias propuestas para continuar ejerciendo su profesión en distintas partes del mundo.

Luego de muchas dudas y pocas certezas, la noticia más esperada en torno al director técnico llegó en vistas del inicio del Apertura 2020: Guede, emprendiendo un nuevo desafío en su carrera profesional, fue oficializado como nuevo entrenador del Club Tijuana.

Luego de culminarse su paso al mando de Monarcas Morelia, Guede decidió continuar trabajando en la Liga MX (Foto: JAM)

El ya anunciado DT de Xolos, en diálogo con FOX Sports, habló sobre las negociaciones llevadas a cabo en su momento y confesó que aceptar la propuesta de su nuevo club "fue fácil". "Me plantearon muy claramente lo que ellos querían, podían ofrecer y tenían en mente para este proyecto", agregó.

Pablo, dejando en claro desde el primer momento que apunta a llegar lejos junto a Tijuana, manifestó que desea pelear hasta las últimas instancias de la Liga MX. "Me ilusiona muchísimo este proyecto. La ilusión de meternos en Liguilla y pelear hasta el final la tengo desde el primer día", aseguró.

Haciéndose eco de la entrevista llevada a cabo por el entrenador argentino con FOX, el sitio web del medio en cuestión amplió detalles de la charla llevada a cabo. En la misma, hablándose ya del tema refuerzos, Guede marcó a Ariel Nahuelpán, Eryc Castillo y Jonathan Orozco como próximas incorporaciones de la institución de cara a lo que se avecina. "Ayer llegó Eryc Castillo y hay que hacerle los análisis (de coronavirus). No sé cuándo llegan Orozco, Nahuelpán... no sé cuándo vienen, no sé lo que hicieron en sus casas, esa es mi gran preocupación en este momento", indicó dejando asentada que su mayor inquietud ronda en torno a la salud de su plantel.

