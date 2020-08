Guillermo Almada dio a conocer la razón por la que Santos Laguna empató ante Atlas

Santos Laguna y Atlas aburrieron a todos en el partido correspondiente a la quinta jornada del torneo Guard1anes 2020. Los equipos no se sacaron ventajas e igualaron 0-0. Luego del encuentro, Guillermo Almada, estratega de Los Guerreros, platicó en conferencia de prensa y explicó la razón por la que no pudieron ganar.

"No hicimos lo que venimos haciendo porque no tenemos jugadores. Lo que teníamos era los que jugaron, los demás eran jóvenes. No teníamos a Andrade, a Betsiel y a otros que nos faltan. Eran estos los que teníamos porque no tenemos los jugadores para esas características de generar desequilibro por las bandas", señaló.

Y agregó: "Lo primero es que recuperemos a los jugadores, es lo que más deseo y contar con nuestro máximo potencial. Necaxa será un rival duro como lo fue Monterrey. No hay que olvidar que se fue Arteaga hace tres fechas. Tenemos un grupo pequeño, pero confiamos en los juveniles. Seguiremos trabajando y confiando, nos vendrá bien estos días para recuperarnos".

Guillermo Almada explicó porqué Santos no le ganó a Atlas. Jam Media.

Además, hizo énfasis en la baja cantidad de puntos que obtuvo el equipo hasta el momento: "Indudablemente sí, obtuvimos pocos puntos. El otro día hicimos un mal primer tiempo contra América y ya en el segundo mejoramos, pero no tuvimos una buena efectividad. También ante Monterrey, nos terminan empatando en la hora. Hoy nos vamos con un sabor amargo porque no pudimos generar las opciones de peligro".

Esta semana, Santos se preparará para una nueva jornada de la competencia. Se enfrentarán ante Necaxa el viernes 21/08. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Victoria, a partir de las 19:30hs del centro de México.

Lee También