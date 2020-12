Mario Carrillo le rogó a Javier Aguirre para que Guillermo Ochoa sea titular en el Mundial de Sudáfrica 2010

En el Mundial de 2010 llevado a cabo en Sudáfrica, Javier Aguirre decidió apostar en la portería por su elemento más experimentado: Óscar Pérez. A sus 37 años, fue titular en los 4 partidos de la Selección Mexicana y dejó sin minutos a Guillermo Ochoa, quien era el favorito de uno de los auxiliares técnicos del Vasco.

Mario Carrillo, exentrenador del América y conocedor absoluto de las capacidades de Memo, confesó en ESPN que le rogó al hoy entrenador de Rayados para que el portero titular sea el de las Águilas. Sin embargo, el DT hizo caso omiso a su petición y le dio toda su confianza al Conejo, que no pudo salvar al Tri de la eliminación ante Argentina en los Octavos de Final.

Guillermo Ochoa entrenando junto a Óscar Pérez con el Tri (Getty Images)

"Ochoa jugó dos mundiales y el otro Mundial (2010), le rogué, pero le rogué a Javier Aguirre de que jugara él de titular en Sudáfrica. Le metía cartas por debajo de la puerta, le recordaba que se acordara de Ochoa, que Ochoa esto y lo otro, conmigo fue campeón. Javier agarró y se pasó todo eso, y puso a Óscar Pérez, cuestión de gustos", admitió el analista.

Mario Carrillo no fue escuchado por el Vasco Aguirre sobre quién debía ser el portero (Getty Images)

Más adelante, siguió elogiando a Memo, quien fue una pieza clave en su América tiempo atrás: "A mí en lo particular, Ochoa me hizo romper 11 récords con mi equipo. Partidos consecutivos sin perder, no fue logro mío, fue de Ochoa y del equipo, 33 juegos sin perder, lo gané con Ochoa".

"Este Ochoa hizo el ideal para ustedes, gracias a Ochoa hizo una buena Copa del Mundo (Miguel) Herrera y también el colombiano (Juan Carlos Osorio). Estamos hablando que en niveles altos Ochoa crece, es un arquero muy grande, gana partidos, salva partidos, por eso su valor", sentenció Mario Carrillo, convencido de que debió ser titular en el Mundial del 2010.

Lee También