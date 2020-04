"Hay otro partido mucho más importante": a Felipe Gallegos no le apura el retorno de la Liga MX

El coronavirus y su rápida expansión tomó por sorpresa a todos, y en el mundo del deporte el fútbol, dejando miles de trabajadores y profesionales en la incertidumbre respecto a la realización de sus temporadas 2020, pero a pese esto, hay quienes entienden la relevancia de la lucha que el mundo está dando contra la pandemia sin precedentes, por lo que los deseos de volver a jugar quedan correctamente en segundo plano.

Luis Felipe Gallegos, jugador del Atlético San Luis, reconoció sus ganas de volver al campo de juego, pero aseguró que hay otro duelo en disputa mucho más vital: “Hoy en día hay otra necesidad que ese virus a nivel mundial, entonces a lo mejor nosotros queremos seguir el torneo, jugar, pero ahora hay un partido más importante que se está jugando y es el de la salud", comentó

En relación a cómo ha vivido la cuarentena, el chileno se mostró optimista: "Bien, tranquilo, siguiendo las indicaciones de las autoridades de quedarse en casa y no salir. Este tiempo me ha servido para dedicarle más tiempo a mis hijos y mi mujer, pasar el rato con ellos. Obviamente a mi me encantaría entrenar y jugar, pero bueno, hay que esperar a que pase esto y acatar las recomendaciones por lo pronto".

Gallegos también se mostró entusiasmado por lo que ha logrado la implementación de la eLiga MX: "Muy divertido el torneo, emocionante en ciertos momentos pero no se compara con uno real, el ir al estadio, el estar ahí en el terreno de juego, todo eso que envuelve el futbol en vivo. Pero bueno, sirve para que la gente se pueda divertir en casa en estos días que hay tiempo para eso", aseguró.

Actualmente el lateral de Atlético San Luis pasa sus días cuidando su alimentación y realizado los entrenamientos que, a través de videollamada, le entrega el cuerpo técnico a los jugadores del elenco de Potosí para no perder ritmo de competencia.

