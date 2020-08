Hay tiro entre Sergio Verdirame y Raúl Isiordia

En los últimos días, Sergio Verdirame y Raúl Isiordia tuvieron cruces muy fuertes donde se llegaron a faltar el respeto. Además, hoy por la mañana el argentino le volvió contestar nuevamente al exjugador de Rayados de Monterrey.

Según Multimedios.com, todo comenzó el martes cuando Santiago Fourcade le dijo a Cora que era una persona que no logró ningún mérito deportivo y que no se adaptado a los nuevos tiempos. A su vez, expresó que no está capacitado para estar en las grandes cadenas dónde él quisiera estar.

Debido esto, Raúl Isiordia tomó el aguante para atacar a Verdirame a quién trato como un "Ave de paso". Además, dijo que si José Ramón Fernández y David Faitelson no le dijeron nada sobre cómo es, menos importancia les dará a ellos.

Verdirame atacó a Coria. (Medio Tiempo)

"Ninguneó a Pello y Edu Torres. Yo me porté a la altura. No opiné nada malo y ahora él habla de mí. Sí, él me insultó. Y no soy ningún mentiroso, menos arrastrado, que no se haga el 'guapo' que no me insultó. Hizo un desastre en el equipo de la tercera división. Él habló de mí", expresó Sergio Verdirame en el día de hoy.

Y agregó: "Yo soy hombre de paz. Hay que tener memoria. El que empezó esto fue él. No lo conozco. No tengo ni su número de teléfono. Es verdad que él (Cora Isiordia) pidió trabajo en Televisa. No necesariamente se presentó físicamente ahí”. ¿Continuará la pelea?

